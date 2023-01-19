Депутат Картаполов назвал нулевой вероятность призыва с 21 года этой весной

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Вероятность того, что этой весной срочников начнут призывать с 21 года является крайне низкой. Об этом рассказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Дело в том, что, прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить", – отметил парламентарий в эфире телеканала "Россия 1".

В конце декабря прошлого года российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что при комплектовании ВС РФ необходимо постепенно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года.

Глава Минобороны также выразил мнение, что предельный возраст призыва следует повысить до 30 лет. До этого в России предложили рассмотреть вероятность возвращения службы в армии со сроком в два года.

Призывной возраст в РФ может быть повышен до 30 лет в весенний призыв

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