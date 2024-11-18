Дед Мороз рассказал, что самый необычный день рождения провел в метро

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Одним из самых необычных способов отпраздновать день рождения стала для Деда Мороза поездка в метро, рассказал Москве 24 сам волшебник.

День рождения Деда Мороза в России официально празднуют 18 ноября. Возраст волшебника доподлинно неизвестен, но в некоторых источниках в интернете говорится, что ему порядка двух тысяч лет.

"Однажды в преддверии праздника я решил прокатиться в метро. Как и положено, оплатил проезд и спустился на эскалаторе на платформу. Там меня горожане поздравили с наступающим праздником и в ответ получили небольшие сувениры от меня", – вспомнил он.



Дед Мороз Потом я сел в вагон поезда "Москва" и проехал от "Новослободской" до "Комсомольской". Там меня тоже смогли поздравить не только москвичи, но и гости столицы, прибывшие на Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы.

Дедушка также рассказал, что любит шумно праздновать день рождения.

"Ко мне приезжают гости со всех уголков нашей страны и, конечно, на празднике присутствуют внучка Снегурочка и другие сказочные персонажи – Баба Яга, Леший, Кощей и даже Кикимора", – добавил он.

На территории Московской усадьбы в честь праздника устраивают большие гуляния, которые длятся несколько дней, а завершается торжество отсчетом времени до начала Нового года и зажжением огней на первой в году новогодней елке на Изумрудной площади, подчеркнул волшебник.

В этом году день рождения Деда Мороза отметят 16, 17, 23 и 24 ноября. Всего запланировано около 20 тысяч различных праздничных и интерактивных мероприятий, среди которых выступления артистов, световое шоу, театрализованные представления, квесты и даже шоу барабанщиков.