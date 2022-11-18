Гастроэнтеролог предупредила об опасности обезвоживания организма в холодное время года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух предупредила об опасности обезвоживания организма в холодное время года, сообщает RT.

"Люди обычно не задумываются об обезвоживании, когда за окном холодно, однако осенью и зимой также происходит значительная потеря жидкости", – отметила врач.

Она пояснила, что осенью и зимой люди надевают больше одежды, из-за этого выделяется достаточное количество пота. Кроме того, отопление и обогреватели делают воздух сухим, в связи с чем увеличивается испарение влаги через кожу.

Во избежание обезвоживания гастроэнтеролог посоветовала пить примерно 2–3 литра жидкости в день взрослым и 1–1,5 литра – детям. Однако, уточнила специалист, потребности в воде зависят и от других факторов.

"Например, во время занятий спортом или при острых респираторных вирусных инфекциях следует усилить питьевой режим. В свою очередь, пожилым людям необходимо быть особенно осторожными, чтобы получать достаточное количество жидкости", – объяснила врач.

По ее словам, осторожнее с употреблением жидкости нужно быть пожилым людям, так как с возрастом может нарушаться работа почек.

Кашух также призвала с осторожностью в холодное время года употреблять спиртные напитки, так как они тоже могут стать причиной обезвоживания.

"За счет их сосудорасширяющего эффекта они вызывают чувство тепла, но это ложное ощущение: кожа становится теплой, но внутренняя температура тела человека, наоборот, снижается", – указала медик.

При этом, отметила врач, кофе пить разрешается. Так, если напиток употреблять в количестве не более трех чашек в день, то потеря жидкости будет несильной.

Ранее диетолог Наталья Нефедова рассказала о пользе и вреде минеральной воды. Специалист отметила, что она обогащена различными микроэлементами, в которых нуждается организм человека.

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