Россиян предупредили о надвигающихся аномальных холодах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сухая и теплая для второй декады ноября погода удерживается в центре европейской России. В Сибири и на Урале же она портится, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
В Москве в понедельник, 18 ноября, воздух погреется до плюс 4–6 градусов. В следующие два дня ночью – минус 2 – плюс 3 градуса, днем – 0 – плюс 5 градусов.
Со второй половины недели придет заметное похолодание. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до минус 8 градусов. Днем до конца недели преимущественно около нуля.
Будет дуть южный ветер, поэтому будет казаться, что на улице теплее. Пока синоптики не прогнозируют и осадков, однако облачность сохранится.
Как сообщает "Российская газета", на юге Архангельской области неделя начнется со снега. На востоке Северо-Западного округа тоже будет холодать.
В середине недели в Архангельской области и Коми по ночам температура будет опускаться до 16–21 градуса, днем – до 7–12. Это ниже нормы для этих регионов на 7 единиц.
На Урале, в Башкирии, на юге Пермского края и в Свердловской области будет сильный снег. По сравнению с минувшими выходными похолодает на 5–7 градусов.
На Урале станет аномально холодно: 24–29 градусов – ночью, днем – минус 16–21. Это ниже нормы на 12 и более градусов.
В Республике Алтай ожидается сильный снег. На юге Западной Сибири возможно кратковременное повышение температуры, но зона аномально холодной погоды расширится и до этого региона. Во вторник ночью ожидается минус 17–22 и минус 11–16 градусов – днем.
На юге Восточной Сибири почти без перемен. Там сохранится мороз: ночью – минус 25–30 градусов, днем – минус 15–20. На севере Иркутской области ночью ожидается до минус 40 и ниже. Это на 8–10 градусов ниже нормы.
В Хабаровском крае и в Амурской области в понедельник прогнозируют сильный снег, в Приморском крае – сильный снег с дождем. Температура в дальневосточных регионах будет колебаться: начнется неделя с холодной погоды, затем температура чуть повысится, а далее снова будет холодно.
В центре погоды "Фобос" также предупредили, что на этой неделе Москву ждет аномально высокое давление. Показатели достигнут порядка 768 миллиметров ртутного столба, что на 20 миллиметров выше средних многолетних значений.
Наиболее остро повышенный фон атмосферного давления могут ощутить люди с сердечно-сосудистыми болезнями. Специалисты советуют контролировать артериальное давление, не допускать развития болевых приступов, принимать соответствующие лекарства.
"Погода": какая погода ожидает москвичей
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