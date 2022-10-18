В Москве за сутки выявили 606 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за последние сутки зафиксировали 606 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данные предоставил Оперштаб по обстановке с COVID-19.

Уточняется, что госпитализация потребовалась 130 пациентам.

За последние 24 часа выздоровели 1 588 человек после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, умерли 20. Всего с начала пандемии в Москве переболели 3 028 578 человек, выздоровели 3 028 578.

В понедельник, 17 октября, в столице выявили 676 случаев COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор предложил отменить сдачу ПЦР-теста на наличие коронавируса для непривитых россиян, прибывающих из-за рубежа, и организовать практику выборочного тестирования не только в аэропортах, но и во всех пунктах пропуска через госграницу РФ.

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