Минэнерго планирует сохранить льготные тарифы на электроэнергию в регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минэнерго планирует сохранить льготные тарифы на электроэнергию в ряде регионов России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Так, льготные тарифы могут быть сохранены на Северном Кавказе, в Туве, Бурятии и Карелии.

В материале говорится, что изначально льготы хотели отменить уже с начала 2023 года, однако Минэнерго планирует отложить запуск либерализации цен до 1 января 2025 года. Между тем сниженные цены на электроэнергию так и не помогли решить проблемы с неплатежами. Однако такая схема предполагает, что на коммерческих потребителей остальной части РФ ложится дополнительная финансовая нагрузка.

В "Совете рынка" (регулятор энергорынков) изданию рассказали, что выступают за либерализацию. Там отметили, что это позволит снизить объемы межтерриториального перекрестного субсидирования.

Участники энергорынка при этом подчеркивают, что из-за льгот энергетики теряют по 13 миллиардов рублей в год.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал, как россияне могут сэкономить на оплате электроэнергии. По его словам, сделать это можно с помощью солнечных батарей.

Он напомнил, что каждое домохозяйство имеет право поставить солнечные батареи на 15 киловатт и использовать их в своих целях. Гражданам также разрешено продавать избыток энергии в общую сеть. По его словам, в дальнейшем планируется увеличивать объемы электричества, которые граждане могут вырабатывать сами.

В свою очередь, директор по проектам российского отделения "Гринпис" Владимир Чупров отметил, что речь идет не только о солнечных панелях, но и о ветрогенераторах.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!