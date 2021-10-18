В понедельник в Москве ожидаются кратковременные дожди

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 18 октября, в столице пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до +8 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

"В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха +6…+8 градусов, в Подмосковье +4…+9 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на этой неделе погоду в Центральной России будет буквально лихорадить. Самым холодным днем на неделе станет среда. Появится первая в сезоне слабая гололедица, сопровождаемая незначительным снегом. По словам синоптика, в четверг теплый фронт циклона будет сопровождаться дождевыми тучами и усилением ветра до 12–17 метров в секунду, но температура поднимется до +12 градусов.

