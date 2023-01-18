Юрист оценил идею ограничить право учреждать СМИ привлеченным за дискредитацию армии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Идея ограничения права дискредитировавших российскую армию граждан учреждать СМИ является оправданной в нынешней ситуации, полагает заслуженный юрист России Иван Соловьев. Об этом сообщает RT.

По его мнению, реализация такой инициативы позволит усилить "информационную гигиену" в российском общественном пространстве. Она якобы станет эффективной мерой профилактики распространения фейков и "вражеской пропаганды".

"Здесь на все 100% работает правило: лучше не допустить, чем потом расхлебывать результаты формирования неблагоприятной информационной среды", – заявил Соловьев.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить право выступать в качестве учредителей СМИ лицам, публично дискредитировавших армию РФ. Законодатель обратился к генпрокурору Игорю Краснову, напоминая, что с начала СВО недружественные западные правительства ведут информационную войну против России и ее вооруженных сил.

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