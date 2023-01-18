Терапевт рассказала, почему у Джека из "Титаника" не было шанса выжить

Фото: кадр из фильма "Титаник"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Fox Film Corporation; Lightstorm Entertainment; Paramount Pictures

Главный герой картины режиссера Джеймса Кэмерона "Титаник" Джек не выжил после крушения парохода в связи с переохлаждением. Ни у кого из оказавшихся в океане не было шанса выбраться живым из-за низкой температуры океана Северной Атлантики, сообщает News.ru со ссылкой врача-терапевта Ольгу Чиркову.

"При температуре около нуля шанс выжить есть максимум в течение часа. Причем попытки плыть ускоряют потерю тепла", – заявила эксперт.

Врач объяснила, что в день трагедии температура воды опустилась до -2,2 градуса, она является губительной для организма. По ее словам, большая часть энергии теряется в области головы.

Ранее сообщалось, что фильм "Титаник" в третий раз выйдет в повторный кинопрокат в честь своего 25-летнего юбилея. Зрителям представят улучшенную и отреставрированную версию с 10 февраля.

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