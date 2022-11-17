В Совфеде заявили, что меры по борьбе с курением в РФ исчерпаны

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Меры по борьбе с вредными привычками, а именно курением, в России исчерпаны. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на члена комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, заслуженного врача РФ Владимира Круглого.

По его словам, СФ вместе с Минздравом на протяжении долгих лет разрабатывали методики по борьбе с курением. По данным их исследований, подобная пагубная привычка может стать причиной многих заболеваний. Круглый подчеркнул, что с курением связан большой процент смертей в РФ.

Он добавил, что все ограничения и даже запреты в России себя исчерпали. Сенатор считает, что сейчас следует уделить больше времени именно посвящению общества. По его мнению, информации в прессе и соцрекламы недостаточно для этого.

"Кроме того, недостаточно информации в формате, понятном для подростков, а это основная группа риска. В обществе должна быть неприязнь к курению, в том числе и у молодых людей разного пола", – подчеркнул он.

Международный день отказа от курения каждый год отмечается в третий четверг ноября. В текущем году он выпал на четверг, 17 ноября.

Ранее клинический психолог и писатель Михаил Хорс заявил, что бросить подобную пагубную привычку поможет только осознание своей зависимости. Эксперт объяснил, что после этого человек понимает, что сражается не с собой, а со своей зависимостью.

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