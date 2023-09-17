В Россию придет субтропическая жара в начале следующей недели

Фото: Москва 24//Антон Великжанин

На следующей неделе антициклон принесет в Центральную Россию субтропическую жару. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погода "Фобос" Евгений Тишковец.

Теплая погода будет преобладать в Центральной России на протяжении следующей недели. По словам синоптика Евгения Тишковца, антициклон-трансформер принесет в Россию небывалую за столетие субтропическую жару.

"Показания термометров повысятся в понедельник до плюс 16-21, во вторник - до плюс 17-22. В среду немного похолодает, и без кратковременного дождя не обойдется, после полудня не выше плюс 15-20", – написал Тишковец.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" добавил, что в пятницу воздух может прогреться до 26 градусов, а к выходным – до 27 градусов.

Сообщается, что при таких обстоятельствах в столице может быть побит температурный рекорд 99-летней давности. Тогда в столице зафиксировали плюс 25,4 градуса. Синоптик также подчеркнул, что в последние дни сентября температура резко упадет и установится на отметке от 4 до 9 градусов выше нуля ночью и 15 градусов днем.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Москве и в Московской области были зафиксированы первые заморозки. Температура в Черустях составила минус 1,3 градуса, в Михайловском столбики термометров опустились до 0 градусов. В Электростали значения показали до плюс 0,1 градуса, в Мелихово – плюс 0,5 градуса, в Ново-Иерусалиме – плюс 0,7 градуса.