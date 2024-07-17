Большинство молодых людей готовы покупать украшения по низкой цене

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большинство молодых россиян (80%) готовы покупать украшения по низкой цене. Для 44% опрошенных важен внешний вид изделия, для 27% – хорошее качество, для 8% – какой посыл оно несет, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование одной из ювелирных компаний.

Еще 5% опрошенных зумеров не любят слишком дорогие украшения, а вот 9% граждан от 44 до 59 лет, наоборот, слишком дешевые. Также 45% респондентов заявили, что не купят украшения дешевле 500 рублей.

Согласно исследованию, зумеры выбирают украшения в зависимости от образа бренда, миллениалы ориентируются на рекламные кампании, а россияне поколения Х доверяют только своим предпочтениям. Для молодых людей при выборе бренда изделий самым важным стало позиционирование компании (60% мужчин и 35% девушек), а также отношение к клиенту (16% девушек и 15% мужчин). Только 7% мужчин и 3% женщин волнует уровень популярности бренда.

Для миллениалов наиболее важным оказались другие факторы. Отмечается, что 22% обращают внимание на рекламные кампании, а 20% смотрят на амбассадоров бренда. Граждане поколения Х же вовсе выбирают украшения, основываясь только на личных предпочтениях (32% женщин и 36% мужчин).

Соцсети также оказывают сильное влияние на выбор украшений для зумеров: 43% девушек купили бы украшение, которое рекламирует инфлюенсер в Сети. Половина опрошенных мужчин поступят аналогично, а еще 23% – если блогер является экспертом в ювелирных украшениях.

Похожая ситуация сложилась и у миллениалов: 50% женщин и 40% мужчин готовы купить украшение по советам инфлюенсера. Из поколения Х только 24% опрошенных готовы последовать рекомендациям блогера при покупке.

Кроме того, 93% зумеров, 45% миллениалов и 27% людей поколения Х не любят слишком яркие украшения. Также каждый десятый россиянин моложе 27 лет не наденет изделие, которое уже вышло из моды. Еще 8% молодых людей не выбирают изделия с камнями или другими вставками, среди миллениалов таких почти треть (29%).

Как указано в исследовании, чем старше поколение, тем больше респондентов обращают внимание на качество у недорогих украшений: среди миллениалов таких 52%, а среди поколения Х – 67%. Мнение о том, что высокое качество не может быть у дешевого изделия, чаще всего распространено среди россиян среднего возраста (29%). Также 28% мужчин в возрасте от 44 до 59 лет важно знать, что на них дорогое украшение, поэтому они не купят изделие по низкой цене.

Ранее сообщалось, что в Москве растет спрос на ювелирные украшения, несмотря на их подорожание. За год цены выросли на 35–40%, указали аналитики. Многие россияне считают драгоценности хорошей инвестицией, однако эксперты уверяют, что лучше сделать выбор в пользу золотых слитков. По их словам, цены на слитки выгоднее, в том числе из-за отмены НДС при покупке.