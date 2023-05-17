Астролог объяснила, какие возможности дает соединение Луны с Юпитером 17 мая

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17 мая – удачный день для налаживания контактов, решения спорных вопросов и начала любых поездок. Причина в соединении Луны с Юпитером, рассказала Москве 24 астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.

По ее словам, точный аспект соединения произошел в знаке Тельца в 15:49 по московскому времени, но действие события будет чувствоваться до 07:00 18 мая.

"Это короткое, но счастливое время. Аспект благоприятно сказывается на нашем самочувствии, дает душевное равновесие. Мы настроены жизнерадостно, эмоционально и благодушно откликаемся на все происходящее вокруг", – отметила астролог.





Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог Сейчас очень удачное время для сотрудничества, налаживания партнерских отношений. Способствует этому не только соединение Юпитера с Луной в щедром знаке Тельца, но и активность Меркурия, которая повышает нашу коммуникабельность.

Кроме того, наступило лучшее время, чтобы идти навстречу друг другу, заключать мирные соглашения и проявлять чудеса дипломатии. Легко решатся вопросы бизнеса, продажи недвижимости и любых товаров, а также юридические споры, отметила Файкина.

По ее словам, день прекрасно подходит для помолвки, встречи с друзьями и родственниками, организации любых совместных праздников. При этом астролог предупредила, что это время располагает к перееданию, особенно будет тянуть к мучным изделиям.

"Легко можно переусердствовать с едой и даже не почувствовать насыщения. Поэтому стоит приложить усилия, чтобы удержаться", – предупредила эксперт.

Также сейчас особенно нужно беречь горловой центр и избегать нагрузок на голосовые связки, заключила астролог.

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