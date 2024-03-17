Диетолог рассказала, какой пищи не хватает почти всем людям

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Практически всем людям не хватает в рационе богатых клетчаткой продуктов. Клетчатка может снизить риск многих заболеваний, включая некоторые виды рака и болезни сердца. Об этом сообщила в своем телеграм-канале диетолог Лиза Афинская.

Как отметила диетолог, больше 90% людей получают недостаточно клетчатки – неперевариваемых человеком пищевых волокон. Доказано, что клетчатка снижает риск диабета, рака, болезней сердца, кишечника, а также защищает от запоров.

По словам диетолога, женщинам нужно не менее 25 граммов клетчатки, мужчинам – 38 граммов. При этом Афинская предупредила, что количество клетчатки важно увеличивать постепенно, чтобы избежать спазмов, вздутия живота и диареи. В переходный период рекомендуется выпивать около 2 литров жидкости в день.

В частности, врач отметила, что стакан зеленого горошка содержит 8,8 грамма клетчатки, половина стакана вареной чечевицы 7,8 грамма, половина стакана вареного нута – 6,3 грамма. Также клетчатка содержится в моркови, бананах и других растительных продуктах.

Ранее россиян предупредили о первых симптомах рака кишечника. Среди них – боли в животе, дискомфорт в кишечнике, метеоризм и кишечные спазмы. Врач отметил, что риск рака кишечника увеличивается с возрастом.