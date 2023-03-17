Центры сопровождения семей участников СВО появились во всех регионах РФ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Во всех российских регионах созданы центры сопровождения семей участников спецоперации. Об этом на совете при правительстве рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

"По поручению президента сейчас во всех регионах созданы центры сопровождения семей участников специальной военной операции", – цитирует ее РИА Новости.

Баталина поделилась, что специалисты центров взяли на персональное сопровождение беременных женщин и женщин с детьми, мужья которых стали участниками СВО.

Ранее помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов рассказал, что в России создадут систему адресного сопровождения участников специальной военной операции и их родственников. Кроме того, он поделился, что на территории РФ появится комплексная программа по профпереподготовке и трудоустройству участников СВО.

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