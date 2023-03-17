Политолог поддержал идею об оснащении интернатов и диспансеров системой видеонаблюдения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал идею об оснащении интернатов и диспансеров системой круглосуточного видеонаблюдения. Об этом сообщает RT.

"Любой поступок предполагает ответственность. И если недобросовестный работник диспансера позволяет себе срывать злость и издеваться над беспомощными пациентами, то за этим неумолимо должно следовать наказание", – заявил он.

Орлов отметил, что все подобные учреждения необходимо оснастить камерами. По словам политолога, на установку камер не потребуется значительная трата бюджетных средств.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила установить систему круглосуточного видеонаблюдения в интернатах для детей с тяжелыми заболеваниями, в психоневрологических диспансерах и домах престарелых. Она отметила, что пациенты и воспитанники учреждений не могут сообщить о неправомерных действиях работников против них, поэтому видеофиксация могла бы помочь в уголовном делопроизводстве.



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