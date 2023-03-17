За сутки в РФ выявили 12 915 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

За минувший день на территории России зафиксировали 12 915 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 35 летальных исходов. По информации медиков, госпитализация потребовалась 1 530 пациентам, что на 9,1% больше, чем 16 марта. Рост количества направлений в больницы зафиксирован в 42 субъектах, снижение – в 39 регионах.

Вылечились от COVID-19 за сутки 12 149 пациентов, что на 6,9% больше, чем накануне.

Ранее в Роспотребнадзоре поделились статистикой, согласно которой на этой неделе зафиксировали 80 тысяч случаев заражения COVID-19. Это на 11,5% меньше, чем на предыдущей неделе. В ведомстве отметили, что наиболее часто медики регистрируют геноварианты штамма "Омикрон".

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице

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