Москва онлайн покажет, как в столице проходят крещенские купания

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

18 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как на Останкинском пруду проходят крещенские купания.

В столице будет организовано 46 мест для купания. На площадках будут дежурить медики и сотрудники МЧС. С городскими службами и со служителями храмов предварительно проведены профилактические беседы о правилах безопасности.

Министерство здравоохранения России призвало россиян, которые имеют проблемы с сердцем, не окунаться в прорубь на Крещение.

Смотрите прямую трансляцию 18 января в 21:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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