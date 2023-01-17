Россиянам рассказали, как отдохнуть почти два месяца и потратить 22 дня отпуска

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Правильно прибавив выходные по случаю госпраздников, в 2023 году россияне могут отдохнуть 52 дня вместо положенных 28 дней отпуска. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на специалистов сервиса OneTwoTrip.

Взяв отгулы с 20 по 22 февраля, россияне продлят отдых официальными выходными по случаю 23 февраля, которые приходятся на четверг и пятницу. В марте дополнительным днем к отпуску может стать Международный женский день.

Майские праздники можно продлить на 4 дня, если взять дополнительные выходные с 2 по 5 число. Три отгула с 10 по 12 мая увеличат количество дней отпуска до 16.

В ноябре за счет празднования Дня народного единства можно продлить отпуск до 9 дней. Для этого достаточно взять отпуск с 7 по 10 ноября.

Ранее юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева назвала август самым удачным месяцем для отпуска в 2023 году. Также отличными вариантами для отпуска станут март и октябрь, в которых будет по 22 рабочих дня.

Отказаться от отпуска эксперт посоветовала в феврале, апреле и мае.



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