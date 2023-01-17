В Госдуме раскритиковали инициативу ввести единый тариф ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Стоимость всех услуг ЖКХ зависит от показателей, поэтому ввести в РФ единый тариф нельзя. Таким мнением поделилась зампредседателя думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

"У нас регулируются тарифы на коммунальные услуги представителями ФАС, но показатели там рассчитываются по источнику тепла, по каждому водоканалу. Тариф зависит от затрат, от себестоимости. Единым тариф быть не может. У нас такой способ расчета пытаются ввести, например в тепле", – отметила парламентарий в беседе с Ura.Ru.

Речь идет об "альтернативной котельной", когда тариф высчитывается по самому эффективному источнику теплоснабжения в регионах, заявила депутат. Такой способ не стал популярен в РФ в связи со многими неточностями.

Однако единый калькулятор можно использовать в области уборки подъездов, общедомового ремонта и содержания лифтов, объяснила Разворотнева.

Ранее сообщалось, что Минстрой РФ, Минцифры и иные ведомства обсуждают вероятность внедрения в государстве единых платежных документов ЖКУ. По их плану, платежки будут формироваться в государственной информационной системе.



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