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Общество

18:41

Скончалась одна из последних российских Праведников народов мира

общество

Фото: depositphotos/badboydt7

Обладательница звания Праведник народов мира Тамара Романова скончалась в Санкт-Петербурге на 100-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского еврейского конгресса.

В РЕК выразили соболезнования семье дочери Тамары Григорьевны, ее внукам и всем близким.

"Праведники народов мира – доказательство существования Бога на земле. <...> Мы благодарны им за заботу, благодаря которой она прожила долгую жизнь", – сказал президент РЕК Юрий Каннер.

Во время оккупации нацистами Житомира Тамара Романова вместе с матерью и сестрой укрывала в своем доме одноклассницу Клару Штейнберг и ее мать Евгению. После скрывающимся помогли покинуть город. За это Тамара Романова в 1998 году получила почетное звание Праведника народов мира.

Данное звание присваивается израильским мемориальным музеем Яд Вашем, который расположен в Иерусалиме. Этого звания удостоились 26 тысяч человек из 51 страны.

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