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Общество

12:58

В НИУ ВШЭ прокомментировали запрет на политическую деятельность студентов

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ограничения на политическую деятельность студентов Высшей школы экономики от имени коллектива вуза еще будут обсуждаться, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе вуза объяснили, что речь идет не о принятых решениях, а об их проектах. Их будут обсуждать в Студенческом совете и Ученом совете.

Согласно информации на сайте вуза, Высшая школа экономики рассматривает новую редакцию внутренних регламентов. Они исключают политические заявления студентов и сотрудников от имени коллектива ВШЭ. В случае участия в политической деятельности или иной деятельности, вызывающей существенные разногласия в обществе, они будут обязаны принять меры по исключению аффилиации с университетом.

НИУ ВШЭ также хочет прекратить регистрировать студенческие СМИ в качестве студенческой организации, говорится в заявлении вуза. Кроме того, в публичных выступлениях или публикациях в качестве работника ВШЭ сотрудники не должны выходить за рамки экспертной или аналитической позиции.

В ноябре инициативная группа МГУ потребовала вернуть выборы ректора и автономию университета. Открытое письмо поддержало более 500 человек. Авторы документа отмечают, что после потери автономии на факультетах МГУ не могут избирать деканов, а финансами вуза распоряжается ректорат.

Выборы ректоров в МГУ отменили в 2009 году. Тогда был принят закон, согласно которому президент мог назначать главу университета на два срока после достижения предельного возраста.

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