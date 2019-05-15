Изменения по отчислениям вносятся в устав МГУ по инициативе вуза – Минобрнауки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Изменения в устав МГУ имени Ломоносова касательно оснований для отчисления обучающихся вносятся по инициативе вуза, передает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Министерство разработало проект постановления правительства по внесению поправок в устав вуза. Согласно им, студента могут отчислить из-за привлечения к уголовной ответственности.

Документ подготовлен по поручению аппарата правительства РФ на основании предложений университета. Предложение высказал ректор МГУ Виктор Садовничий в письме от 20 марта 2019 года. Аналогичные основания отчисления есть в уставе СПбГУ. Проект проходит процедуру общественного обсуждения до 29 мая.

Сейчас обучающиеся в МГУ не отчисляются из вуза за фигурирование в уголовных делах. В уставе нет прямых оснований для отчисления и в случае признания вины.