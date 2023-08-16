Бывший замминистра обороны России Геннадий Жидко умер в 57 лет

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Герой России, экс-командующий войсками Восточного военного округа и бывший глава штаба группировки Вооруженных сил РФ в Сирии Геннадий Жидко умер в возрасте 57 лет. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По его словам, Жидко ушел из жизни после продолжительной болезни.

Геннадий Жидко родился 12 сентября 1965 года. Он был удостоен орденом "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени. В 2017 году Жидко был удостоен звания Героя России.