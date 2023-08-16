В РФ могут ограничить деятельность иностранных исследовательских компаний

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Зарубежные исследовательские компании, которые изучают товарные рынки, могут внести в перечень нежелательных на территории РФ организаций. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова.

Подобная инициатива была внесена в проект поправок к закону "Об основах государственного регулирования торговой деятельности РФ". Кирьянов объяснил, что созданные такими компаниями структуры для обхода законов России получат статус иноагентов. По словам парламентария, на фоне информационного и экономического противостояния с Западом следует ликвидировать угрозы неконтролируемого сбора данных россиян.

"Нам нужна аналитика, которую мы будем самостоятельно обрабатывать на нашей территории", – подчеркнул он.

Зарубежные исследовательские компании, продолжил Кирьянов, уже поговорили с ведущими юристами в России и за границей. Сейчас они ищут обход будущего закона. Депутат перечислил такие компании, как Nielsen, GFK, IQVIA и IPSOS и другие.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угрозы кибербезопасности РФ выросли во время спецоперации, против государства начали кибервойну. Он отметил, что условия этого противостояния требуют от страны "активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры".

Медведев призвал сплотиться вокруг президента РФ