Депутат МГД Самышина посетила Таганский детский фонд

Фото: vk.com/e.samyshina

Главврач столичной поликлиники № 3, депутат Мосгордумы Елена Самышина посетила Таганский детский фонд, на базе которого жители района открыли корпус для поддержки мобилизованных и их родственников.

По словам муниципального депутата Таганки Татьяны Троицкой и активистки Джамили Досаевой, количество волонтеров и неравнодушных граждан ежедневно увеличивается. В зону спецоперации благодаря их действиям направляют собранные посылки, а родственникам мобилизованных оказывается адресная помощь.

Кроме того, активно оказывает поддержку родным участников СВО спортсменка сборной Москвы и мастер спорта России по керлингу Алина Биктимирова. На встрече она рассказала, что для многодетных и мобилизованных семей проходят мастер-классы по этому виду спорта. По ее словам, многие приезжают принять участие в мероприятии даже в самые сильные морозы.

Самышиной также показали процесс создания активистами из Таганского района маскировочных сетей для помощи мобилизованным.

"Я думаю, для бойцов важно чувствовать, что сети для них сделаны дружной командой, своими руками – с теплом и любовью", – добавила депутат Мосгордумы.

Ранее депутат Мосгордумы, сенатор Инна Святенко сообщила, что для детей участников спецоперации следует предоставлять места в дошкольных учреждениях в приоритетном порядке. Пока ребенок осваивает новые знания и учится полезным вещам, мама получает возможность вернуться на работу и восстановить свои знания, подчеркнула она.

