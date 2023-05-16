Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ снизилась на 15%

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За неделю в России число заболевших гриппом и ОРВИ составило свыше 436,6 тысячи случаев, что на 15,4% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом на своем официальном сайте сообщает Роспотребнадзор.

Доля вирусов гриппа в структуре циркулирующих респираторных вирусов составила 15%.

COVID-19 за аналогичный период заразились 18,9 тысячи человек, это на 28% меньше, чем на прошлой неделе. Преобладающими остаются подварианты "Омикрона".

Ранее появилась информация, что Роспотребнадзор может отменить нормативы по охвату населения РФ тестированием на коронавирус. Уровень охвата исследований для выявления возбудителей заболевания будет определяться исходя из эпидемической ситуации в том или ином регионе, отметили в ведомстве.

Также Роспотребнадзор заявил, что риски завоза и распространения оспы обезьян на территории России являются минимальными. В ведомстве отметили, что за весь период в стране зафиксировали два завозных случая.