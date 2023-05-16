В "Союзе отцов" прокомментировали идею создать комнаты для детей студентов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов оценил предложение уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец организовать детские комнаты при учебных заведениях.

"Интересное предложение. Такие комнаты будут поддержкой для молодой семьи, особенно, если оба родителя – студенты, а они не имеют бабушек и дедушек рядом", – цитирует его RT.

Соленов добавил, что по этому вопросу следует продумать необходимые льготы, чтобы оплачивать услуги тех, кто помогает нянчиться с детьми студентов.

Предложение создать комнаты для детей студентов в образовательных учреждениях Волынец направила на имя думского депутата Яны Лантратовой.

В письме отмечалось, что в период с 2018 по 2022 годы в РФ средний возраст женщин, родивших первого ребенка, составлял чуть более 26 лет. Волынец назвала это общемировым трендом, который связан с желанием женщин получить образование и построить карьеру до материнства.

Идея омбудсмена состоит в том, чтобы молодые родители могли оставлять своих детей в таких комнатах на непродолжительное время.