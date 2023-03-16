В ГД внесли законопроект о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов

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Заксобрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставлять родителям детей-инвалидов право на дополнительные оплачиваемые выходные. Об этом сообщает РИА Новости.

"В целях дополнительной социальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за инвалидами с детства I и II групп, настоящим законопроектом предлагается внести изменение в часть первую, статьи 262 Трудового кодекса Российской Федерации", – указано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что работающие родители должны иметь возможность на получение четырех дополнительных оплачиваемых выходных в месяц до тех пор, пока ребенок не достигнет 23 лет.

В свою очередь, кабмин не поддержал законопроект из-за отсутствия положений, которые определяли бы источники и порядок исполнения новых обязательств.

Ранее Сергей Собянин сообщал о том, что в столице проживают около 1 миллиона человек с инвалидностью. По его словам, безбарьерная среда сформирована в 86% социально значимых объектов Москвы. Собянин подчеркнул, что город уделяет особое внимание людям с ограниченными возможностями и старается создать все условия для комфортной жизни.



Родители детей-инвалидов смогут копить дополнительные выходные

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