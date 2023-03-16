За минувший день в Москве зафиксировали 2 258 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За минувший день на территории столицы медики зарегистрировали 2 258 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Не смогли побороть болезнь пять человек. За прошедший день в столице госпитализировали 137 человек, выздоровели 1 354 человека.

В общей сложности с начала коронавирусной пандемии в Москве зарегистрировали 3 452 545 случаев COVID-19. Выздоровели за этот период 3 255 090 человек, скончались – 48 353.

Кроме того, стало известно, что за прошедший день в России было зафиксировано 13 009 новых случаев COVID-19. Скончались из-за инфекции 38 пациентов, выздоровели – 11 360.

Госпитализировали за минувшие 24 часа 1 403 человека. Это на 17% меньше, чем накануне.

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