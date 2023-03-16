В Армении назвали число переехавших в 2022 году россиян

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Свыше 100 тысяч россиян переехали в Армению в прошлом году. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на министра экономики республики Вагана Керобяна.

"Чистая релокация за 2022 год – примерно 108 000–110 000 граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание", – сказал он.

Керобян отметил, что в среднем граждане РФ открывают в Армении "по 500 бизнесов в год". Так, в прошлом году в республике зарегистрировали 2,5 тысячи юридических лиц с участием россиян. Также было зарегистрировано около 4 тысяч ИП. Министр пояснил, что в некоторых организациях штат может состоять из 600–700 сотрудников.

По мнению Керобяна, переезд россиян благоприятно сказался на экономической обстановке в Армении. Он рассказал, что из общего прироста в 12,6% релокация обеспечила более 3 процентных пунктов. Кроме того, в общей сложности рост экономической активности составил 14,2%.

Министр напомнил, что РФ и Армения отказались от расчетов в иностранных валютах и теперь используют только национальные. Армянский драм для этого оказался более предпочтителен, так как он менее волатилен, чем рубль, добавил Керобян.

Ранее вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев попросил не делать из всех уехавших из государства россиян оппонентов страны. По его мнению, следует создать необходимые условия для их возвращения. При этом, считает сенатор, в данном вопросе должен применяться индивидуальный подход.

В Госдуме создадут группу по изучению мер против уехавших россиян

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