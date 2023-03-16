В Минстрое РФ обсудят новые послабления для застройщиков жилой недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Клуб инвесторов Москвы (КИМ) предложил ввести послабления для застройщиков жилой недвижимости путем учета "семейного" машино-места для двух автомобилей отдельными объектами. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий проект.

При возведении многоквартирных домов, проект которых предусматривает блокирующие или зависимые машино-места, Росреестр регистрирует подобные объекты как одно парковочное место. Партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Василий Малинин считает, что если подобные объекты будут учитываться как несколько парковочных мест, девелоперу будет легче соблюдать нормативы и можно будет строить меньше машино-мест.

В свою очередь, президент межотраслевой ассоциации СРО "Синергия" Александра Белоус пояснила, что на "семейные" места в новостройках приходится от 10 до 30% всего парковочного пространства. При этом подобная мера позволяет жильцам экономить на оплате парковочных мест в жилых комплексах, где стоимость за место в год может составлять от 1,9 миллиона рублей в год, считает замдиректора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов.

Зампред комитета "Деловой России" по строительству Алексей Долматов уверен, что предложенная КИМ мера позволит снизить нагрузку на девелоперов из-за нерентабельности паркингов. Согласно информации Dataflat.ru, в феврале 2023 года число купленных машино-мест в новостройках составило 600 штук, что в два раза меньше, чем годом ранее.

Директор фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди уверена, что более эффективной будет мера по снижению привлекательности автотранспорта среди граждан и переориентация их на преимущества проезда на общественном транспорте. Однако пока потребность в автомобилях остается высокой, парковки необходимы.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов заявил, что сокращение числа парковочных мест спровоцирует самовольные стоянки во дворах, что негативно скажется на потенциальных покупателях квартир.

Ранее управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка сообщила, что первичное жилье в столице весной 2023 года подорожает примерно на 3–5%, а вторичное подешевеет на 1,5–2%.

При этом основатель агентства "Тренд Хаус" Ксения Аверс отметила, что снижение цен на недвижимость наблюдается каждый год ближе к лету независимо от каких-либо ситуаций, так как падает спрос. По ее словам, самые низкие цены ожидаются в июле–августе.



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