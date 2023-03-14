В Москве 17 марта пройдет семинар по вопросам особенностей строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Семинар "Работа над ошибками" об особенностях осуществления строительства в Москве состоится 17 марта. Об этом проинформировала пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Мероприятие начнется в 15:00. Семинар проведет департамент градостроительной политики при поддержке АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ассоциации инвесторов Москвы и клуба инвесторов столицы. Образовательное мероприятие для застройщиков по теме "Процедуры, связанные с особенностями осуществления строительства в Москве" пройдет в формате "Работа над ошибками".

По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, мероприятие организуют в офлайн-формате на площадке ГБУ "Мосстройинформ" по адресу улица 2-я Брестская, дом 6. В семинаре поучаствуют представители департамента природопользования и охраны окружающей среды, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Объединения административно-технических инспекций Москвы и ГУП "Московский метрополитен".

Левкин рассказал, что на мероприятии будут подняты вопросы получения порубочного билета, разрешения на пересадку деревьев и кустарников, оформления ордера на проведение земляных работ и многое другое.

"Обучающие семинары для застройщиков проводятся на регулярной основе в рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина по снижению административных барьеров, обеспечению прозрачности получения услуг в строительстве", – заявил Левкин.

Стать участником мероприятия можно по предварительной записи на портале "СтроимПросто".

Ранее сообщалось, что на форуме в Москве 15 марта обсудят применение технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительстве. Мероприятие "ОпТИМальное строительство: как Стройкомплекс Москвы применяет технологии информационного моделирования" начнется в 10:00 в ГБУ "Мосстройинформ".

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