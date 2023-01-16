Обслуживающий московские СИЗО сайт магазина переименовали в сидим-едим.рф

Фото: скриншот фсинмагазин.рф

Официальный сайт продуктового магазина, который занимается обслуживанием следственных изоляторов Москвы, переименовали на сидим-едим.рф. Об этом информирует сайт фсинмагазин.рф.

"Уважаемые покупатели! В данный момент происходит ребрендинг названия нашего интернет-ресурса. Название сайта будет сидим-едим.рф. Интерфейс и все условия останутся прежними", – говорится в сообщении.

Такая информация появляется при переходе на главную страницу портала фсинмагазин.рф. Уточняется, что через данный ресурс содержащиеся в столичных следственных изоляторах могут заказать те или иные продукты, а также продовольственные товары.

Магазин не относится к Федеральной службе исполнения наказаний РФ, заявили в ведомстве. Ознакомиться с полным перечнем сервисов можно на сайте ФСИН.

Ранее сообщалось, что столичное управление ФСИН перед Новым годом подготовило праздничное меню для заключенных городских СИЗО. В нем предусмотрели гречневую кашу с мясными котлетами, различные салаты и блюда национальной кухни.

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