Эксперт предупредил, что тепло и влага губят вкус кофе

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Посторонние запахи, воздух, влага и тепло могут сгубить вкус кофе. Но даже при надлежащем хранении лучше всего употребить молотый кофе через неделю после вскрытия, а зерновой – через две, заявил руководитель компании "Милфудс" Викас Сои.

"Обжаренный кофе является хорошим абсорбентом, то есть способен впитывать в себя все из окружающей внешней среды. Мы рекомендуем хранить кофе в плотно закрытом заводском пакете", – поделился он в беседе с РИА Новости.

Сои заявил, что на упаковке необходимо оставлять вентиляционный клапан открытым. Кофе следует хранить в темном месте с влажностью не выше 75% и температуре не более 27 градусов.

Ранее в научном журнале опубликовали материал, согласно которому люди, которые склонны к садизму и нарциссизму, отдают предпочтение более горькому кофе.

Ученые провели по этому вопросу исследование, в рамках которого попросили тысячу взрослых людей рассказать о своих вкусах.



"Доктор 24": кофе

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