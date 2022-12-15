В РФ за сутки выявили 7 833 случая заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа на территории России зафиксировали 7 833 новых случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки не смогли побороть болезнь 57 пациентов. По информации штаба, за день в государстве госпитализировали 1 386 человек, что на 13,8% меньше, чем накануне. Рост количества направлений в медучреждения зафиксировали в 35 субъектах, снижение – в 39 регионах.

Обстановка с заболеваемостью не изменилась в 11 субъектах. За день выздоровели 7 539 человек, что на 1,8% меньше, чем 14 декабря.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что в столице отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ как среди детей, так и среди взрослых. У юных жителей города наблюдается еще более положительная динамика. Так, за неделю распространение вирусов среди них упало на 10%.



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