Романсы и секреты садовода. Что подготовил проект "Московское долголетие"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четырех округах столицы с 16 по 20 сентября проект "Московское долголетие" проведет новые встречи для своих участников. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В понедельник, 16 сентября, участников проекта ждут в в Чертанове Центральном. Там в 09:00 пройдет открытый урок по гимнастике. 17 сентября горожан приглашают на праздник урожая в Гольянове. Гостям расскажут секреты садоводства.

18 сентября в Дмитровском районе участницы проекта исполнят эстрадные песни, дуэты из опер и романсы. Концерт пройдет по адресу: Дмитровское шоссе, дом № 141/1. Начало в 13:30.

19 сентября посвященный творчеству Юрия Визбора концерт состоится на Фруктовой улице. Хор "Хорошее настроение" выступит в 12:00. Жителей Гагаринского района 19 сентября приглашают на презентацию книжных новинок. Начнется все в 14:00.

В Конькове 20 сентября пройдет праздник дачного урожая. Участники покажут то, что им удалось вырастить этим летом на дачном участке, а также поделятся рецептами. В этот день также пройдет концерт ансамбля народной песни.

Проект "Московское долголетие" начал работать в марте 2018 года. В каждом районе столицы регулярно проводят бесплатные секции и кружки в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах. Проект насчитывает около 160 тысяч участников.

