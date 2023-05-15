ГД может рассмотреть законопроект о противодействии беспилотникам 18 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Совет Госдумы принял решение рассмотреть законопроект о праве силовиков пресекать движение дронов во всех сферах 18 мая. Об этом сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Соответствующий проект внесли в ГД в марте этого года. Его авторами стали Хинштейн, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и другие парламентарии "Единой России". В пояснительной записке отмечается, что беспилотник разрешается уничтожить или повредить, можно будет подавить или преобразовать сигналы его дистанционного управления.

Также член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что в РФ необходимо ужесточить законодательство в сфере контроля за ввозом, продажей и использованием незарегистрированных беспилотников. Решение проблемы незарегистрированных беспилотников Немкин видит в создании специального отечественного ПО, которое бы противодействовало нелегальному использованию дронов.

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