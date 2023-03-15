Нарусова объяснила свой отказ голосовать за закон о дискредитации участников СВО

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Член конституционного комитета Совфеда Людмила Нарусова единственная из всех сенаторов проголосовала против закона об ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации. Она заявила, что данная инициатива не объясняет разницу между критикой и дискредитацией, передает РИА Новости.

"Да, потому что мне не объяснили, в чем разница между критикой и дискредитацией, а без критики это ненормальное общество", – подчеркнула Нарусова.

Сенатор также не оценила принятие закона, который подразумевает штрафы за публичную деятельность, направленную на дискредитацию добровольцев, организаций или людей, помогающих ВС РФ. Нарусова выразила недоумение, почему закон не предлагает введение ответственности не за возможные противоправные действия подобных формирований, а за слова об этих действиях.

15 марта сенаторы СФ в ходе заседания одобрили поправки, согласно которым вводится уголовная ответственность за дискредитацию всех участников СВО. Действующая редакция УК РФ предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. Теперь этот срок увеличен до 5 лет.

Кроме того, человек сможет получить до 7 лет лишения свободы, если его действия стали причиной смерти или массовых беспорядков.

Госдума приняла закон о штрафах за дискредитацию добровольцев, участвующих в СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!