Совфед одобрил закон об ответственности за дискредитацию участников СВО

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Члены Совета Федерации в ходе пленарной сессии одобрили закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции. В этот список входят в том числе добровольцы, передает ТАСС.

На данный момент Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность лишь за публичную деятельность, которая направлена на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ за границей. Одобренный сенаторами закон предусматривает введение уголовного наказания за публичные действия по дискредитации добровольцев, компаний и лиц, оказывающих помощь российской стороне в ходе СВО.

Действующая редакция УК РФ предусматривает максимальное наказание за дискредитацию ВС РФ до 3 лет лишения свободы. Поправки предусматривают увеличение этого срока до 5 лет. Помимо этого, злоумышленник сможет получить до 7 лет лишения свободы в том случае, если его действия стали причиной смерти или массовых беспорядков.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы одобрили инициативу, согласно которой за дискредитацию участников СВО независимо от их статуса, а также за распространение фейков о них предусматривается уголовное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Ответственность будет распространяться и на публичную дискредитацию добровольцев. Уточняется, что 15 лет лишения свободы можно будет получить за ложную информацию, которая стала причиной тяжких последствий.

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