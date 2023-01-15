Остеопат предупредил об опасности выполнения планки для здоровья

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Выполнение упражнения "планка" может привести к опущению внутренних органов. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил остеопат Владимир Животов.

"В планке мы стоим на руках, тело для этого не создано. Более того, это упражнение может способствовать опущению внутренних органов", – объяснил специалист.

По словам врача, некоторые женщины, после систематического выполнения упражнения замечают, что живот начинает выпирать еще больше.

Наиболее безопасной для здоровья является боковая планка. При этом при выборе упражнения необходимо проанализировать собственные возможности с усилиями, которые придется приложить для выполнения спортивной задачи, сообщил Животов.

Ранее терапевт Видновской районной клинический больницы Минздрава МО Тимур Асанов сообщил, что перед занятиями в спортзале следует отказаться от употребления фастфуда и другой жирной пищи. Помимо этого, перед тренировками не нужно выпивать более одной чашки кофе.



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