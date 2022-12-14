Миру предрекли усиление гуманитарных кризисов

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В следующем году планету ждут еще более сильные гуманитарные кризисы. На это существенно повлияет изменение климата. Такими выводами поделились специалисты Международного комитета спасения (International Rescue Committee, IRC) на официальном сайте организации.

По мнению экспертов, количество людей, которым необходима гуманитарная помощь, быстро возросло за последние 10 лет. В 2014 году данный показатель находился на уровне 81 миллиона человек, а уже в текущем он достиг 339,2 миллиона. В IRC считают, что такой чрезмерный рост напрямую связан с глобальным потеплением.

По данным организации, влияние климата можно наблюдать в Сомали и Эфиопии, где случилась острая нехватка продовольствия из-за продолжительных дождей. Рекордные ливни погубили тысячи людей и в Пакистане. По мнению экспертов, государствам следует больше вкладываться в борьбу с изменением климата.

Помимо этой причины, специалисты назвали продолжительные военные конфликты и нестабильную геополитическую обстановку в мире. В IRC заявили, что для решения всех проблем необходимо порядка 27 миллиардов долларов.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы, академик РАН Владимир Семенов оценил вероятность угрозы затопления России из-за "климатического ада". По его мнению, опасность существует для побережья Балтийского моря. Он утверждает, что за десять лет уровень воды там может подняться на десятки сантиметров.



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