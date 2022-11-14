Три четверти россиян заявили, что никогда не возьмут ипотеку – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы

75% жителей России заявили, что никогда не будут брать ипотеку. Из них порядка 62% поделились, что ни разу не оформляли подобных кредитов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В опросе приняли участие 6,7 тысячи человек. Порядка 13% жителей РФ отметили, что ранее уже оформляли ипотечный кредит, но больше к подобным методам обращаться не планируют. Некоторые признались, что их устраивает приобретенное жилье, другие заявили о неготовности нести финансовый груз.

"Вдруг лишишься работы или здоровья и все, останешься на улице. Лично знаю немало таких примеров", – поделился участник опроса.

Некоторые отметили, что ипотека зачастую представляет собой единственный выход – подобную позицию выбрали 16% россиян. Из них 9% рассказали, что у них есть в планах оформить такой кредит. 7% отметили, что на данный момент выплачивают ипотеку, их устраивает подобное положение и в будущем они хотят прибегнуть к такой возможности еще раз.

Ранее вице-премьер, министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров рассказал, что Минпромторг РФ рассматривает возможность расширения механизма льготной промышленной ипотеки.

Так, ведомство изучает возможность увеличения максимального лимита кредитования на строительство площадей до 2 миллиардов рублей, а также на капитальный ремонт и реконструкцию – до 1,5 миллиарда рублей.

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