В ГД назвали причину предстоящей индексации цен на газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что ФАС РФ приняла решение поднять оптовые цены на газ в связи с несоответствием роста тарифов инфляции, сообщает "Радио 1".

"Это все из-за того, что рост тарифов у нас не соответствует инфляции. Из-за этого у нас намечаются сложности в сфере ЖКХ, поэтому ФАС и решилась поднять тарифы. Это нормальное, простое решение, хотя и не очень популярное", – пояснил эксперт.

В свою очередь, заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК ИНП РАН Валерий Семикашев заявил о необходимости привлечения к снабжению потребителей не только "Газпрома", но и других компаний. В этом случае, по словам эксперта, цены получится удержать на невысоком уровне.

"Понятно, что цены растут в том числе из-за роста издержек "Газпрома". Думаю, в ситуации, когда у нас отключился европейский внешний рынок, на внутреннем рынке из-за избытка газа и большого числа производителей можно было бы поставлять газ по более низким ценам. Ведь, кроме "Газпрома", у нас есть и "Новатэк", и нефтяные компании, добывающие газ", – объяснил он.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ выступила с инициативой увеличить с началом зимнего сезона регулируемые цены на газ. Уточнялось, что тарифы могут стать выше на 8,5%.

При этом в ФАС выразили уверенность, что данный шаг не приведет к падению спроса, а объемы поставок для россиян будут увеличиваться в рамках программы газификации.



С 1 декабря в России вырастут тарифы ЖКХ

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