Россиянам рассказали о востребованных профессиях на рынке труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В настоящее время острый дефицит и низкая конкуренция наблюдаются в сферах туризма, гостинично-ресторанного бизнеса, транспорта и других отраслях. Об этом в разговоре с Life.ru сообщила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

По словам Игнатовой, специалисты также требуются в сферах логистики, фитнеса, продаж, медицины, строительства, добычи сырья, а также домашнего и рабочего персонала.

"Наиболее заметное увеличение числа активных резюме по сравнению с прошлой неделей наблюдается среди работников спортивной сферы, маркетологов и IT-специалистов, однако рост при этом не превышает 1%", – сообщила эксперт.

По данным анализа платформы для поиска работы стало известно, что около 7,5 тысячи вакансий предполагают заработную плату в размере свыше 260 тысяч рублей. Чаще всего такой уровень наблюдается в сферах IT, строительства, бизнес-консалтинга и высшего менеджмента.

Операционный директор технологической платформы "Рокет Ворк" Сергей Сухоставец сообщил, что сейчас на рынке труда наблюдается спад активности со стороны работодателей. При этом соискателей на офисные позиции на платформах становится все больше. Такие обстоятельства могут спровоцировать замедление темпа роста зарплат, добавил эксперт.

"А вот в сфере "синих воротничков" (рабочий класс, при котором специалист занят физическим трудом. – Прим. ред.) ситуация противоположная. Там складывается рынок соискателя с признаками дефицита по некоторым специальностям. В основном это позиции с легким входом – курьеры, водители, промоутеры, продавцы, грузчики", – сообщил Сухоставец.

Эксперт сообщил, что сейчас курьер с автомобилем может заработать от 150 до 160 тысяч рублей. По словам Сухоставца, это в 2 раза больше, чем на многих офисных позициях.

Ранее стало известно, что около 45% россиян считают деятельность космонавтов и врачей самой трудной.

Помимо этого, 39% россиян назвали трудной работу пожарного и шахтера, 35% – IT-специалиста и 33% – пилота. В десятку сложнейших профессий вошли адвокаты (27%), ученые (24%), инженеры (23%) и преподаватели (21%).

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