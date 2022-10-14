Средний объем талии у москвичей находится в пределах нормы – Депздрав

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Депздрав Москвы сообщил, что средний объем талии у жителей столицы находится в пределах нормы. Были проанализированы замеры горожан, посетивших павильоны "Здоровая Москва" в этом сезоне.

Главный врач Центра медицинской профилактики Депздрава Татьяна Елагина отметила, что объем талии – это прямой показатель здоровья. Цифры могут предупредить о развитии ожирения, последствиями которого могут быть рак, болезни сердца или сахарный диабет, добавила эксперт.

"Средняя окружность талии у мужчин составила 95 сантиметров, а у женщин – 85 сантиметров. Эти показатели находятся в верхних границах нормы, но с тенденцией к увеличению в более зрелом возрасте. Например, у мужчин до 30 лет средние значения не превышают 90 сантиметров, а у женщин – 75 сантиметров", – объяснила она.

Елагина призвала внимательно следить за изменениями своих параметров в талии, а также не забывать об определении индекса массы тела. Если выявлены значительные отклонения, следует обратиться к специалисту, добавила она, чтобы не допустить развития серьезных заболеваний.

"При этом для профилактики важно не забывать вести активный образ жизни, придерживаться принципов здорового питания и регулярно проходить диспансеризацию", – резюмировала врач.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в 2022 году 11 мая, они функционировали до 14 сентября в 46 точках столицы ежедневно с 08:00 до 20:00. Полное бесплатное обследование там можно было пройти за не больше чем 60 минут.

Попасть на диспансеризацию могли все желающие в возрасте от 18 лет, прикрепленные к столичным поликлиникам. Чтобы пройти обследование, с собой необходимо было взять паспорт и полис ОМС.



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