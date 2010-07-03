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03:58

Собчак может стать ведущей шоу "Пусть говорят"

общество

03:58

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

"Первый канал" опубликовал в Facebook тизер нового шоу с участием Ксении Собчак. На видео телеведущая лежит в ванной и разговаривает по телефону.

"Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь", – говорит Собчак в ролике.

По данным радиостанции "Говорит Москва", журналистка будет новой ведущей шоу "Пусть говорят". "Да, предложение было. Похоже, она согласилась", – сказал источник.


Как заявил НСН телекритик Александр Мельман, "Первый канал" с помощью Собчак будет бороться за лидирующие позиции в федеральном эфире.

Программу "Пусть говорят" с 2005 по 2017 год вел Андрей Малахов. В 2017 году стало известно, что из-за конфликта внутри шоу он переходит на "Россию 1".

Новым ведущим передачи стал Дмитрий Борисов, у Малахова на ВГТРК появились шоу "Прямой эфир" и "Привет, Андрей!".

В пятницу, 13 сентября Собчак поженилась с режиссером Константином Богомоловым. Пара приехала на регистрацию брака в столичный Грибоедовский ЗАГС на катафалке.

Затем они обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот. После этого в Музее Москвы прошли торжества по случаю свадьбы с участием трехсот гостей.

Рената Литвинова поздравила Собчак и Богомолова

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