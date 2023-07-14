У сменивших пол не заберут детей, усыновленных до вступления в силу закона – ГД

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У сменивших пол россиян не заберут детей, которые были усыновлены в браке до вступления в силу закона о запрете смены пола. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

"Закон обратной силы не имеет. Все, что касается тех двух с лишним тысяч случаев, когда это было сделано в соответствии с приказом Минздрава", – подчеркнул он.

Ранее в пятницу, 14 июля, ГД приняла в третьем, окончательном чтении инициативу об установлении запрета на смену пола, за исключением случаев врожденных физиологических аномалий у несовершеннолетних.

Вместе с этим парламентарии одобрили поправку, согласно которой брак считается аннулированным, если один из супругов сменил пол. Последним также запрещается усыновлять детей и брать несовершеннолетних под свое опекунство.

В свою очередь, спикер ГД Вячеслав Володин напомнил, что три года назад россияне проголосовали за Конституцию, которая защищает институт брака как союз мужчины и женщины. Он добавил, что также были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ и педофилии.

"Московский патруль": ГД в I чтении приняла законопроект о запрете смены пола