Ученые назвали шесть этапов развития зависти к успехам других людей

Фото: 123RF/antonioguillem

Исследователи Московского городского педагогического университета определили, что зависть к другим людям развивается в шесть этапов, передает "Газета.ру".

По мнению ученых МГПУ, первый этап зависти подразумевает неосознанное сравнение себя с "более успешными" людьми в соцсетях. На втором этапе человек осознает свое несоответствие желаемым стандартам, во время третьего же – начинает сильно критиковать и обесценивать себя.

В ходе четвертой стадии люди часто доказывают себе свою значимость, при этом они унижают других. Последние же этапы проживания зависти связаны с чувством несправедливости и бессилия. По словам ученых, завидующий также склонен идеализировать объект своей зависти.

"При этом полностью игнорируются любые проблемы, трудности и несовершенства того, кому завидуют. Создается образ человека, живущего исключительно счастливой и беззаботной жизнью", – отметила научный сотрудник лаборатории городского благополучия и здоровья НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ Дарья Касаткина.

При этом исследователи МГПУ предлагают проработать собственные эмоции по четырехступенчатой системе, чтобы вернуть себе психологическое равновесие при ощущении зависти к кому-либо.

По мнению ученых, сначала необходимо подробно определить предмет своей зависти. Довольно часто человек завидует не материальным вещам, а определенным качествам других людей. Далее следует честно признать отсутствие у себя желаемых характеристик, не допуская самоунижения.

Согласно третьему шагу необходимо перечислить свои сильные стороны. Финальный шаг предполагает принятие своего целостного характера.

Исследователи подчеркнули, что в эпоху соцсетей людям часто приходится сталкиваться с идеализированными версиями чужих жизней. Поэтому возникающую зависть не следует искоренять, вместо этого собственную энергию можно направить в конструктивное русло.

Ранее гештальт-терапевт Анна Девятка рассказала, как превратить свою зависть в двигатель прогресса. По ее словам, зависть сигнализирует нам о дефиците тех или иных потребностей. И чтобы использовать ее на пользу, нужно две вещи – понять, что именно рождает такую эмоцию, и просчитать шаги для достижения цели.