Россиянам рассказали, как правильно выбрать рыбу и икру к Новому году

Фото: depositphotos/belchonock

Ближе к Новому году в Росрыболовстве ожидают снижения цен на рыбную продукцию. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Глава ведомства Илья Шестаков рассказал, что прогноз на снижение цен был разработан на основе данных об объемах вылова и добычи в рамках лососевой путины.

"А он в этом году очень хороший, и объем производства растет. В 2023-м его показатели превысили прошлогодние аж в 2,7 раза, и он достиг 21,1 тысячи тонн", – сообщил он.

Учитывая подобные показатели, экономист Александр Цапликов отметил, что красная икра и горбуша могут подешеветь к Новому году на 7–10%. Он также не исключил падения цен на кету, скумбрию и сельдь.

Средняя стоимость свежемороженой горбуши за килограмм сейчас составляет около 250 рублей, а 140 граммов красной икры можно приобрести за 600 рублей. Однако мелкие предприниматели могут поднять цены перед праздником, поэтому эксперт рекомендовал приобретать товары в крупных торговых сетях.

При выборе горбуши Цапликов рекомендовал обращать внимание на ее внешний вид. Рыба не должна иметь зеленоватый или желтоватый оттенок. Особенно важно осмотреть жабры – они должны быть светло-красными.

"Что касается икры, то на банке в первую очередь должна быть маркировка. Смотрите на икринки. Они должны быть целые, а при переворачивании банки не должны ползти по стенкам как склизкая жидкость – это свидетельствует о плохом качестве рыбной продукции", – сообщил эксперт.

Ранее стало известно, что в России выросли в цене сладкие новогодние подарки. На это, по мнению финансиста Ольги Лебединской, повлияли рост стоимости сырья и логистических издержек и курс валют. Средняя стоимость детского сладкого подарка в 2023 году обойдется примерно в 1,6 тысячи рублей.



В РФ начнут снижаться цены на красную икру и горбушу